Ayvalık halkı Cumhuriyetin 100. yıldönümü için coşkuyla yürüdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı tarafından organize edilen yürüyüş; Deniz Hudut Kapısı önünden başlayarak, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Dev bir kortej oluşan yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra daire amirleri, öğretmen ve öğrencilerle yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarıyla katıldı. Yürüyüş kortejinin yol aldığı güzergâhta yol kenarında toplanan vatandaşlar da korteji alkışlarla selamladı. Ayvalık Belediyesi’nin önünden geçerken belediye çalışanlarınca dev kortejin üzerine atılan binlerce konfeti ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi. Kortej, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştığı sırada ay-yıldızlı bayraklarla süslenen Ayvalıklı yüzlerce balıkçı ve yolcu tekneleri denizden geçiş yaparak halkı selamladı. Ayvalık Belediyesi’nin 1923 adet zeytin fidesini Cumhuriyetin 100. yıldönümü nedeniyle vatandaşlara ücretsiz dağıttığı meydanda, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Mahalle Evleri’nde kur gören kadınların yaptıkları ay-yıldızlı bileklikler de vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öncülüğünde protokol çelenklerinin sunulmasının ardından etkinlik sona erdi.