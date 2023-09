Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşun 101. yıl gururu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü coşkulu törenle kutlandı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Serkan Sarı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Çelenklerin sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Dünya halklarına örnek olan bir bağımsızlık mücadelesi ve özgürlük hikayesi Ayvalık’ta 29 Mayıs 1919’da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk askeri kurşun ile yazıldı. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Antlaşması’ndan kısa bir süre sonra Ayvalık 29 Mayıs 1919 günü düşman tarafından işgal edildi. Ama askerimiz esarete daha işin başında karşı çıkmasını bildi. Yarbay Ali Çetinkaya ilk askeri kurşunu atarak düşmana meydanı bırakmadı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu vatan sevgisi ve bu direnç, bu milli birlik üzerinde yüz yıllardır yaşadığımız toprakların onurudur. Ayvalık’ta İngiliz destekli Yunan askerlerine karşı 3,5 yıl sürdürülen bu onurlu mücadele, Atatürk’ün dediği gibi bir milletin kötü gidişatının değişimidir. Bu topraklardaki mücadeleyi vermiş atalarımızın torunları olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. O nedenle, kahramanlarımızın 101 yıl önce bize ve gelecek nesillere emanet ettiği destan Ayvalık’ımızın parçası olan bizlere, çok ayrı gurur veriyor. Ayvalık’ın Cumhuriyet’i ve temsil ettiği tüm değerleri sahiplenmesi; Kuva-yi Milliye ve demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 15 Eylül ruhuyla ilgilidir. Ayvalık’ımız, Kurtuluş Savaşı’nın, Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerleri tarafından kazanılması sonucunda 15 Eylül 1922 günü bu işgalden kurtuldu. Bugün bu büyük günün 101. yıl dönümü. 15 Eylül aynı zamanda milli dayanışma ve bütünleşmeyi sağlayıp, millet olma gururu ve sevincini yaşadığımız ve ulusal onurumuzu koruma mertebesine ulaştığımız çok önemli ve tarihi bir gündür.” dedi.

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

Tarihler boyunca hiçbir dönemde esareti asla ve asla kabullenmeyen Türk milletinin, Ata’sına en başından beri inandığını ve Ata’nın ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ inancıyla kurtuluş mücadelesini başlattığını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, “Ben şunu her zaman ve her yerde tekrarlıyorum: Ayvalık, bağımsızlık yolundaki direniş destanının simge bir kentimiz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ayvalık’ta ilk askeri kurşunu atarak düşmana direniş bilincini vatan sathında ateşleyen Yarbay Ali Çetinkaya’yı, Ayvalık’ın kurtuluşunun 101. yılında her türlü maddi ve manevi zor şartlara rağmen savaşlar tarihinin en büyük direnişini gerçekleştiren silah ve yol arkadaşlarını her zaman saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarının 101 yıl önce sergilediği azim, kararlılık ve cesaret kurtuluş mücadelesi veren dünya halklarına olduğu gibi hepimize ilham kaynağı olmuştur. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. İyi ki bu ülkenin bu toprakların insanlarıyız. 15 Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun.” diye konuştu.

Mesut Ergin’in konuşmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan şiirler ve türküler seslendirildi.

Halk oyunları gösteriminin ardından tören, resmi geçiş ile sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav-ayran ikramında bulunuldu.