Ayvalık'ın Sakarya Mahallesi bahçesinde geleneksel kahvaltı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sakarya Mahallesi sakinleri geleneksel kahvaltı etkinliğini mahalle bahçesinde gerçekleştirdi.

Her yıl yaz sezonuna giriş ve yaz sezonu sonu olmak üzere iki kez düzenlenen kahvaltının önceki günkü etabı oldukça renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

İmece usulüyle kahvaltı

Mahalle sakinlerinden TEMA Vakfı Ayvalık Temsilcisi Haluk Aysu ile ilçenin sevilen simalarından ve deniz dibindeki çöpleri gönüllü olarak yaptığı dalışlarla çıkarmasıyla gönüllerde taht kuran Çetin İçten’in yanı sıra mahallelinin evlerinde yaptıkları birbirinden lezzetli damak tadlarıyla taçlanan kahvaltı keyifli bir sohbet eşliğinde yapıldı.

Mahalle sakinlerinin bir araya gelerek Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Sakarya Mahallesi Muhtarlığı’nın da destekleriyle 3 yıl önce tefrişatını gerçekleştirdikleri mahalle bahçesinde düzenlenen kahvaltı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Haluk Aysu, geleneksel etkinliğin imece usulüyle düzenlendiğini söyledi.

Sosyal etkinlikler sürecek

3 yıl önce mahalle halkının öncülüğünde çöp yığınlarıyla, yabani otların hüküm sürdüğü arsayı, mahalle bahçesi haline getirdiklerini anlatan Aysu, “Bu düzenlemenin ardından şimdi biz burada kompost ve çöp ayrıştırması yapıyoruz. Evsel atık yağları topluyoruz. Zehirli atıkları burada depoluyor ve sonrasında da geri dönüşüme gönderiyoruz. Adeta bir park haline getirdiğimiz bahçemizde sosyalleşme adına da birçok etkinlikler düzenliyoruz. Mesela geçen yıl, ‘Yangınlara karşı ne kadar bilgi sahibiyiz?’ başlıklı bir forum düzenlemiştik. İtfaiyeden, belediyeden, Orman şefliğinden yetkilileri davet edip sunumlar yapmalarını sağladık. Sonrasında Ayvalık’ın UNESCO Süreci ile ilgili bir toplantı yapmıştık. Bu güzel mahalle bahçemizde bu tür aktivitelerin yanı sıra da komşularımız arasındaki birlik ve beraberliği de daimi kılabilmek adına bu tür kahvaltı ve sohbet etkinlikleri düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerin devamı da gelecek” diye konuştu.