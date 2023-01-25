Ayvalık'ın Sakızlı Kurabiyesine coğrafi işaret

Deniz ürünleri, mezeleri, gastronomisi, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekleriyle markalaşan Ayvalık’ın mutfağında yer alan lor tatlısının ardından, sakızlı kurabiye de coğrafi işaret aldı.

Dünyaca ünlü Ayvalık Tostu’na da geleneksel ürün adıyla tescil yapıldığı öğrenilirken, yine Ayvalık’a özgü damak lezzetleri olan Karadiken, Papalina, Kirlihanım Peyniri ve Sepet Peyniri’nin de sırayla coğrafi işaret için tescil beklediği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda zeytinyağına alınan coğrafi işaretin ardından Aralık ayında lor tatlısı ve ardından sakızlı kurabiye’nin de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret onayı almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’la özdeşleşmiş ürünlerin her birinin değerli birer marka olduğunu söyledi.

Ayvalık zeytinyağına 2004 yılında Ayvalık Ticaret Odası’nın başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaretin alındığını hatırlatan Başkan Ergin, “Ayvalık’ı gastronomi alanında birçok değerli ürünü var. Kısa bir süre önce lor tatlısı, sakızlı kurabiye, Ayvalık tostu, kirlihanım peyniri, sepet peyniri, papalina balığı ve karadiken (denizkestanesi) ilk ilgili bakanlığa coğrafi işaret ve marka tescili başvurularımızı yapmıştık. Bunlardan lor tatlısı için yaptığımız başvuru geçen ay sonuçlanmış ve coğrafi işareti almıştık. Bugün de sakızlı kurabiyemize coğrafi işaret verildiği bize bildirildi” müjdesini verdi.

Ayvalık Tostu için yaptıkları başvuru sonucunda bu tosta ‘Yöresel Ürün’ tescilinin yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Diğer ürünlerimiz için de gerekli tescilin yakın zamanda verilmesini bekliyoruz. Tüm bunların dışında Ayvalık Mutfağı’na has başta mezelerimiz olmak üzere farklı ürünlerimizle ilgili çalışmaları da yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayvalıklıların yüzyıllardır severek tükettiği ürünlerin; coğrafi işaret, patent ve yöresel ürün gibi tescillerinin yapılmasıyla Ayvalık’a has bu ürünlere sahip çıkmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Ergin, “Böylelikle bu ürünlerimizle ilçemizin ticari hacmi daha da gelişecektir. Bu ürünlerimizle ilgili üretim alanları çoğalacaktır. Bu alanların çoğalmasıyla da istihdam açısından yeni iş kapıları açılacaktır. Ayvalık tescilli bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak ve böylelikle şehrimize ekonomik anlamda ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Sakızlı kurabiye’nin içinde katı yağ ve şeker bulunmuyor

Öte yandan Ayvalık’ın en eski lor tatlısı ve sakızlı kurabiye satışı yapan pastanesinin sahibi Murat Üzgün ise yaptığı açıklamada, içinde damla sakızı bulunmasından dolayı müthiş bir tadı olan sakızlı kurabiye’nin yapılışında kesinlikle margarin ve şeker kullanılmadığını, hamur karılırken zeytinyağı ve tatlandırıcı olarak da üzüm suyu kullanıldığını söyledi.

Sakızlı Kurabiye’nin yapılışı

Yoğurma kabına yeterince zeytinyağı ve tatlanması için üzüm suyu koyup karıştırılır. Nişasta, damla sakızı, kabartma tozu ve unu kontrollü bir şekilde koyarak ele yapışmayan yumuşak hamur kıvamına getirilir.

Minik yuvarlaklar haline getirilen hamurun üst kısımları susam dolu kaba bastırılıp, çıkarılır. Tepsiye dizilen hamur bezeleri 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika (kontrollü olarak) hafif renk alana kadar pişirilir.