Ayvalık'ın yeni parkları göz kamaştırıyor

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi sık kullanılan güzergahta bulunan, Atatürk Bulvarı üzerinde Gümrük Binası’nın yanındaki Şehit Üst Teğmen Konuralp Özcan Parkı’nı baştan oluşturdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatlarıyla kentteki park sayısını arttıran ve mevcut parkları da baştan sona yenileyip vatandaşlarının kullanımına modern parklar olarak sunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlar ve parklarda Ayvalık’ı öncü kent yapma yolunda ilerliyor.

Kauçuk zeminde yapılan park çocukları animasyon filmlerde de gördükleri adete bir Viking Gemisi’nde yolcuğa çıkartacak. Ailelerin de sık kullandığı yürüyüş güzergahında bulunan park kentte çocukların yeni gözdesi olmaya aday.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Çocuklar geleceğimizin güvencesi ve yaşama sevincimiz. Tüm parklarımızda olduğu gibi burada da en iyi kalitede malzemeler kullandık. Standartlarına uygun, emniyetli ve güvenli bir oyun imkanı oluşturulan parkta ailelerin de dinlenip, zaman geçirecekleri kent mobilyaları yer alıyor. Tüm güvenlik önlemleri alınan park, aydınlatmaları, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle yeni park kentimize çok yakıştı” dedi.