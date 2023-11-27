Ayvalık-Küçükköy THM Derneği'nden müzik ziyafeti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir avuç türkü gönüllüsü tarafından kurulan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği korosu Balıkesir’de verdiği konserle, Balıkesirlilere müzik ziyafeti verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde; Anadolu’nun dört bir yanına ait türküler solo ve koro halinde büyük bir başarıyla seslendirildi.

Şef Selami Seler’in öncülüğünde gerçekleşen konserde, Balıkesir yöresine ait türkülerin icra edilişi sırasında ise dinleyenlerin sahnedeki sanatçılara coşkuyla eşlik etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Konser sonrasında sahnedeki sanatçıların ayakta alkışlanırken, Ayvalık-Küçükköy Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı gazetecilere yaptığı açıklamada, türküleri müzik severlerin ayağına getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kurdukları günden bu yana Ayvalık başta olmak üzere Balıkesir’in ilçeleri ve çevre kentlerde ücretsiz halk konserleri verdiklerini hatırlatan Başkan Baltacı, “Biz dernek üyelerimizle birlikte Türk Halk Müziği’ni müzikseverlere en iyi şekilde dinletebilmenin yanı sıra yeni nesillere aktarabilmek için yoğun bir çaba içindeyiz. Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nden yaktığımız bu meşaleyi Türkiye’nin dört yanında vermeyi arzuladığımız konserlerimizle ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu gün de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın katkılarıyla Balıkesirli hemşehrilerimizle buluştuk. Başkan Yılmaz ve ekibine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Konserlerimiz hız kesmeden sürecektir” diye konuştu.