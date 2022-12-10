Ayvalık mezeleri Travel Turkey İzmir Fuarı'nda buluştu

Ayvalık’ın yemek kültürü Travel Turkey İzmir Fuarı’nda konukların damak zevkine sunuldu.Ayvalık’a özgü lezzetlerin tadına bakmak isteyen ziyaretçilere iki günde iki bin "tadımlık tabak" sunumu yapıldı.

Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nin mutfağında hazırlanan Ayvalık’a özgü mezeler konuklar tarafından adeta kapışıldı. Damak çatlatan mezelerin tadına bakan fuar ziyaretçileri sunumdan memnun olduklarını dile getirdiler. Başkan vekili Semih Varol ve Meclis Üyesi Merih Arslan tarafından konuklara sunulan Ayvalık mezeleri kısa süre içinde tükendi.

Ayrıca Ayvalık Belediyesi standının kooperatif tarafından satışı yapılan ilk sıkım zeytinyağları, zeytinler, salçalar, reçel çeşitleri ve üretim mutfağında hazırlanan birbirinden lezzetli ürünler de tadına bakan konuklardan tam puan aldı. Stantta ilgi gören bir diğer ürün de, mahalleevlerinde kadınların el emeğiyle üretilen birbirinden değerli el işleri ve mis kokulu sabunlar oldu.

Ayvalık Belediyesi standını ziyaret ederek mezelerin tadına bakan, kooperatif ve mahalleevlerindeki ürünleri inceleyen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve ekibi de beğenilerini dile getirdi.

Gastronomisiyle yaşayan dünyaca ünlü bir mutfağa sahip olan Ayvalık’ın, fuara katılan binlerce konukla buluşturduğu Ayvalık’ın yöresel otlarından, yoğurtlu mezelerinden ve zeytinli salatalarından oluşan iki bin sunum tabağı ile Ayvalık Belediyesi’ni ziyaret eden konuklarla buluşturdu. Ayvalık’a özgü meşhur Sakızlı Kurabiye, Girit Peksimeti gibi lezzetler de hem tanıtıldı hem ikram edildi.

Gastronomi turizminin Ayvalık açısından önemini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Ayvalık mutfak kültürünü günümüze taşıyanlardan aldığımız güç ve bilgi birikimi ile Ayvalık Belediyesi olarak mutfağımızı yaşatıp, geleceğe taşıyacağız. Bu sorumluluk bilinci ile çalışmalarımıza önem veriyoruz. Genel olarak ele alındığında turizmin içerisinde gastronomi büyük bir anlam ifade ediyor. Misafirlerimiz tarafından tüketilen, yerel kültürümüzün önemli bir parçası olan "Ayvalık Mutfağı" yerel tarıma ve ekonomik gelişime de katkı sağlamakta. Asırlık bir mutfak olan Ayvalık’a tüm misafirlerimiz bekliyoruz" dedi.