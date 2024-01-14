Ayvalık mutfağına 8'i altın 14 madalya

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul’da bir festivalde düzenlenen yemek yarışmasında 8’i altın, 14 madalya kazandı.

Cunda MTAL’in; Yiyecek İçecek Hizmet Bölümü bünyesindeki 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Mutfak Günleri Festivali çerçevesinde düzenlenen yemek yarışmasından ödülleri toplamayı başardı.

8 altın, 4 gümüş, 2 bronz ve bir katılım belgesiyle Ayvalık’a dönen öğrencilerin bu başarısı ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Yarışma çerçevesinde Lise Düzeyi Balık Tabağı kategorisinde, Cundan MTAL öğrencilerinden Eylül Gencan, Mustafa Duğan, Serhan Yener, Senemnur Durmaz altın madalya; Arif Kadir Durmaz ile Abdullah Ay isimli öğrenciler de gümüş madalya kazandı.

Yarışmada, Şevval Ayaz mansiyon almayı başarırken, Lise Düzeyi Ana Yemek Tabağı kategorisinde de Arif Kadir Altunsoy altın madalya, Serhan Yener gümüş madalya ve Muhammet Emir Özbay ise bronz madalya kazandı.

İstanbul’daki yarışmanın Lise Düzeyi Restoran Tatlı Tabağı etabında da Cunda MTAL öğrencilerinden Kübra Cansu altın madalya, Enes Baycan bronz madalya kazanırken, Lise Düzeyi Pizza Tabağı kategorisinde ise Süleyman Türk altın madalya ödülüne layık bulundu.

Yarışmadan döner dönmez elde ettikleri başarının gururunu Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile paylaşan Cunda MTAL’in madalyalı öğrencilerinin yüzlerindeki gurur ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Okul müdürü Yük memnun

Öğrencilerinin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cunda MTAL Müdürü Abdülaziz Yük, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin bir turizm ülkesi ve aynı zamanda yemek kültürüyle dünyada nam salmış lezzetlerin coğrafyası olduğunu savunan Müdür Yük, “Gerçekten ülkemizin her bölgesi bambaşka lezzetlere sahip. Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak birinci hedefimiz öğrencilerimizin önünü açmak. -Ki bu ve benzeri yarışmalara aktif katılımlarımız bunun içindir. İkinci hedefimiz ise; bu zengin ve köklü yemek kültürümüzü gelecek nesillere taşımak; annelerimizin, ninelerimizin yemeklerini modern çağa ulaştırmaktır. Bu anlamda, katıldığımız etkinlik sadece bir yarışma değil, kültürümüze, değerlerimize, ananelerimize verdiğimiz değerin de bir ifadesidir. Bu çerçevede, yarışmada başarı gösteren öğrencilerimizi gönülden kutluyor Sayın Kaymakamımız Hasan Yaman, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Tatlı, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Güner Bahadır’a desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabiî ki bu başarı hikayesinin asıl kahramanı öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.