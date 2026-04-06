Ayvalık Polisinden sağanak yağmur altında göçmen avı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 37 göçmen ve 6 organizatör Ayvalık Polisinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nda 4 ayrı aracı takibe alan polis ekipleri, şiddetli sağanak yağmur altında gerçekleştirdikleri aksiyon sahnelerini aratmayacak bir operasyonla tamamı Afrikalı 37 göçmen ve bu göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na götürmek isteyen 6 organizatörü yakalamayı başardı.

Yakalanan bazı göçmenlerin kaçmaya çalışırken, bölgeye gelen takviye polis ekipleriyle göçmenlerin bu girişimi sonuçsuz kaldı.

Göçmenlerin yakalanış anına tanık eden vatandaşların büyük takdirini kazanan operasyonda; 4 panelvan tarzı araç, 1 adet lastik bot, 1 adet bot motoru, 1 adet içi akaryakıt dolu yakıt tankı, 3 adet akü, 5 adet şişirme pompası, 2 bot küreği, 9 adet zemin tahtası, suçtan elde edildiği tespit edilen 134 bin 350 TL ile 2 bin 100 dolar nakit paraya da el konuldu.

Operasyonun ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına götürülen 37 göçmene; yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 37 göçmen haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Göçmenlerle birlikte yakalanan 6 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için mücadelelerinin aralıksız süreceği bildirildi.