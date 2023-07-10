Ayvalık'ta 'Mavi Bayrak' sayısı 29'a yükseldi

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinasyonunda Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Mavi Bayrak” töreninde, yaptıkları “En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri” nedeniyle; Ayvalık, Alanya, Kocaeli, Antalya, Muratpaşa, Didim belediyeleriyle, Setur Ayvalık Marina’ya da ödül verildi. Törende, 2023 yılında ödüle hak kazanan tüm plaj, marina ve yatları temsilen Mavi Bayrak göndere çekildi. Ayvalık’ta belediye tesisleri; Duba, Arkadeniz, Kapri, Paşa Limanı ve Kumada ile birlikte 22’si plaj olmak üzere bir marina ve altı tekne mavi bayrak sahibi oldu.

Mavi Bayrak’ın önemine vurgu yapan ve sürdürülebilir olması için emek harcayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi olarak yıl içerisinde birçok farkındalık çalışmaları yaparak çevre farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yapılan etkinliklerle Ayvalık’ta yaşayan herkesin ortak bir çevre bilinciyle hareket etmesini hedeflediklerini dile getiren Başkan Ergin, “Etkinlikler, sadece Mavi Bayrak kriteri olarak değil, temel sorumluluk bilinciyle kentin tüm paydaşları dahil edilerek yapılmaktadır. Her sene etkinliklerimiz çeşitli konuları içermektedir” dedi.

Ulusal Mavi Bayrak ödül töreni Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı’nda düzenlendi. Ödül törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRÇEV Başkanı ve Turizm eski Bakanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları temsilcileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu-TSSF, Deniz Turizmi Birliği, Mavi Bayrak Ulusal Jüri üyeleriyle Mavi Bayrak taşıyan Alanya’daki tesis yöneticileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve yöneticileri katıldı. Törende, En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri plaketlerini almak üzere Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de hazır bulundu.

Törende konuşan TÜRÇEV Başkanı ve Turizm eski Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, “Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen Mavi Bayrak ödülü, iklim değişikliği-biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirliliklerin mücadelesi zor bir boyuta geldiği günümüzde turizm sektöründe bu dönemde önemli bir rol üstleniyor. Ülkemizin turizm faaliyetleri içerisinde ağırlıklı bölümü oluşturan deniz, kum, güneş eksenindeki kıyı turizminde Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlamasının yanında iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olan denizlerin ve kıyı alanlarının korunmasına destek verdiğini düşünüyoruz” dedi.