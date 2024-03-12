Ayvalık'ta 'U' dönüşü yapılan kamyonetle otomobil çarpıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayvalık'ta 'U' dönüşü yapılan kamyonetle otomobil çarpıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun Tuzla mevkiinde Y.İ., idaresindeki 10 YN 310 kamyonetle ’U’ dönüşü yapmak istedi. Aynı istikametten gelen B.K. idaresindeki 16 AL 268 plakalı bir otomobil ise hızla önüne çıkan kamyonete arkadan çarptı.

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Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan otomobil sürücüsü B.K., kamyonet sürücüsü Y.İ. ve ismi belirlenemeyen bir kişi Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.