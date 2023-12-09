Ayvalık'ta 15 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 15 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ayvalık'ta 15 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Editör
EditörEditör
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 15 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada; Ayvalık İlçesinde düzenlenen operasyonel faaliyet sonucunda, 15 düzensiz göçmen yakalandı. 2 adet otomobil (ticari taksi) ele geçirildi. Olaya karışan 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman