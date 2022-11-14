Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı KB-4305 botu görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekiplerce Sahil Güvenlik botuna alınan 19 düzensiz göçmen, Alibey (Cunda) Adası’na getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.