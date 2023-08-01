Ayvalık'ta 20 bin metrekarelik yol ile Tepecik Mevkisi'nin 20 yıllık sorunu çözüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Tepecik Mevkisi’nde tamamlanan yol yapım çalışmalarıyla 20 yıllık sorun çözüme kavuştu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatlarıyla işe koyulan ekipler ile 19 Bin metrekarelik kilit parke taşı ve bin metrekarelik bordür ile mahalle sakinlerini toplam 20 bin metrekarelik yepyeni bir yola kavuşturdu.

Kısa sürede tamamlanan çalışmalar ve sonuçtan memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri, kilit parke taş döşenen yolda ağaçların da korunduğunu ve kasisleri, trotuarları ve bordürleriyle çok güzel ve kullanışlı bir yola kavuştuklarını ifade etti.

Çocuğundan yaşlısına herkesin memnuniyetini kazanan yol, bölgedeki yerleşimin başlamasından bu güne yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir yapılmayı bekliyordu. Çocukların rahatça bisiklet sürebildikleri, paten kayabildikleri, gencinden yaşlısına herkesin de tüm konforuyla yararlandığı yollar bölgenin de havasını değiştirdi.

Büyük bir sorunu daha ortadan kaldırdıklarını ve geniş kapsamlı bir işi daha kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada; “Dört cadde ve yedi sokağı kapsayan çalışmaların sonucunda Tepecik Mevkisi’nin 20 yıllık yol sorununu çözdük. Yeni yolların çocuklardan, yaşlısına tüm mahalle sakinleri tarafından beğenilmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Çalışmalarımıza kentimizin farklı bölgelerinde aralıksız şekilde devam edeceğiz. Ayvalık’ımızın her noktasına nefes aldıracak çalışmalar üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.