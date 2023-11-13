Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Çıplak Ada üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi ile KB-4510 Sahil Güvenlik Botu ile Çıplak Ada’ya ulaşan ekipler, 29 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

29 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.