Ayvalık'ta 3 organizatör ve 58 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 organizatör ile 58 göçmen yakalandı.
Operasyonda; göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 otomobil, 30 can yeleği, 2 hava pompası, 5 adet can yeleğine de el konuldu.
58 göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.