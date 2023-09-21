Ayvalık'ta 3 organizatör ve 58 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Ayvalık'ta 3 organizatör ve 58 düzensiz göçmen yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 organizatör ile 58 göçmen yakalandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Operasyonda; göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 otomobil, 30 can yeleği, 2 hava pompası, 5 adet can yeleğine de el konuldu.

58 göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.