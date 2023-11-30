Ayvalık'ta 36 göçmen jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sabah saatlerinde Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’nın Sahil mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, deniz kenarındaki kumsalda bir grup göçmenin bulunduğunu fark etti.

Biri bebek 19 çocuk, 8 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni İskele Jandarma Karakolu’na götüren ekipler; burada göçmenlere yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.