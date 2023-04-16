Ayvalık'ta 38 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık'ta 38 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Maden Adası üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.

Adaya bir bot ve Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilerek, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkânlarıyla adaya çıkan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.