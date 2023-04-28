Ayvalık'ta 40 gram kubar esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 40 gram kubar esrar, 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık'ta 40 gram kubar esrar ele geçirildi
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 40 gram kubar esrar, 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Ayvalık’ta uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 kişinin ikamet adresinde yapılan aramada; 40 gram kubar esrar ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Olaya karışan 3 şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.