Ayvalık'ta 48 göçmen yakalandı, 32'si de kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik bünyesindeki TCSG-28 ve KB-115 ekipleri harekete geçerek, Yunanistan unsurları tarafından yakalanıp, Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, aynı saat 22.00 sıralarında ise bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Sahil Güvenlik tarafından görevlendirilen KB-115 botu bölgeye geçerek, içerisinde 48 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu durdurdu ve 48 göçmeni yakaladı.

Her iki olayda yakalanan toplam 80 göçmen, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere sahil güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yasal işlemlerin başlatıldığı 80 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi bekleniliyor.