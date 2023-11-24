Ayvalık'ta 56 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Ayvalık'ta 56 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenlerin lastik botla Ayvalık açıklarında olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye gönderilen TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 göçmeni ele geçirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 göçmene yiyecek, içecek, giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulunuldu. Yasal işlemler başlatılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.