Ayvalık'ta 56 göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenlerin lastik botla Ayvalık açıklarında olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye gönderilen TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 göçmeni ele geçirdi.

Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 göçmene yiyecek, içecek, giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulunuldu. Yasal işlemler başlatılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.