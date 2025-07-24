Ayvalık'ta 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ayvalık'ta 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

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Şüphelilerle ilgili adli tahkikat devam ediyor.