Ayvalık'ta ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’ye yakın Cennet Tepesi eteklerindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına bütün ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Ergin, sıcak havalarda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Yangın mahallinde söndürme çalışmalarını inceleyen Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da, “Yangın daha çok örtü yangını şeklinde ilerledi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi, Orman Şefliği ve Ayvalık Belediyesi’ne ait ekiplerle 21 yangın söndürme aracıyla müdahale edilen yangın çok şükür kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının sebebi ile ilgili araştırmalarda devam ediyor” dedi.