Ayvalık'ta Başkan Ergin doğalgaz çalışmalarını inceledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi, projeyi yürüten teknik personel ve çalışanlardan bilgi aldı. Aralık ayında başlayan ve bir plan dahilinde kent bütününe yayılacak olan doğalgaz çalışmalarının aksatılmadan sürdüğü bilgisini alan Başkan Ergin, kazı çalışmaları sırasında yaşanacak sıkıntılar nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.

Teknik ekibiyle birlikte 150 Evler Mahallesi’nde çalışmaları izleyen Başkan Ergin, “AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nin denetiminde yürütülen kazı çalışmaları ve ardından titizlikle döşenen boruların tamamlanmasının ardından kente gaz verilmesi kısa süre içinde gerçekleştirilecek. Cadde ve sokakların kazılması sırasında, doğaldır ki sıkıntılar yaşanacak bu süreçte hemşehrilerimden kısa bir süre için sabır rica ediyorum” dedi.

Başkan Ergin, “BOTAŞ iletim hatlarını gaz arzına hazır hale getirmesiyle binalara doğalgaz bağlantısı gerçekleştirilecek. Ayvalıklılar ilk etapta belirlenen mahallelerde evlerinde sıcak bir ortamda yaşayarak geçirecek. Hem ısınacak, hem sıcak suya kavuşacak, hem de yemeklerini doğalgaz ile pişirecek. Doğalgaz kış sezonunda kentin havasına da çok önemli katkılar sağlayacak. Bir program dahilinde yıllar içinde tüm Ayvalık doğalgaz konforuyla tanışacak” diye konuştu.