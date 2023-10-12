Ayvalık'ta belediye işçi ve memur alacaklarını son kuruşuna kadar ödedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Belediye Meclis toplantısında 2024 yılı mali bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde yüz artarak 1 milyar Türk lirasına yükseldi.

Mali bütçenin onaylandığı Ayvalık Belediye Meclisi’nde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, işçi ve memurların 2011 yılından beri bekleyen emekli tazminatları, birikmiş işçi maaş alacakları ve ikramiyelerinin ödendiğini belirterek, “Çalışanlarımızın alacakları son kuruşuna kadar ödendi. Biz Ayvalık’ın her kuruşunu, hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Emekçilerimizin alacaklarını son kuruşuna kadar ödemenin de gururunu yaşadık. Bütçemiz, Ayvalık’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Destek veren, katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Meclise katılan işçi ve memur sendikası iş yeri temsilcileri Başkan Mesut Ergin’e çiçek sunarak, bugüne kadar birikmiş olan tüm alacakların ödenmesi nedeniyle teşekkür ettiler.