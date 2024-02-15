Ayvalık'ta belediye üretim kooperatifinin posa dip yağları doğal sabuna dönüşüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi'nin Küçükköy'deki üretim mutfağında kurulan sabun atölyesi en doğal sabunları üretiyor.

Ayvalık'ta belediye üretim kooperatifinin posa dip yağları doğal sabuna dönüşüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi’nin Küçükköy’deki üretim mutfağında kurulan sabun atölyesi en doğal sabunları üretiyor.

Kooperatif zeytinliklerinden elde edilen zeytinyağlarının depolama sonrası dibe çöken posa yağları ve dip zeytinyağlarından elde edilen Doğal Zeytinyağlı Sabunlar tamamen organik ve katkı maddesiz. Üretim mutfağındaki kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken kooperatifin satış noktalarındaki ürünler, uygun fiyatları ve kaliteleriyle rağbet görüyor.

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MDK
MDK

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve geldikten sonra ilk icraatlarından biri olan üretim kooperatifi; ilçenin kırsal bölgelerinde tarımsal alanda büyük bir kalkınma hamlesi başlatmasıyla öne çıkıyor.