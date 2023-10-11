Ayvalık'ta botlarının motoru arızalanan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ta botlarının motoru arızalanan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi üzerinde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.

Bünyesindeki TCSG-28 botunu bölgeye gönderen Sahil Güvenlik, lastik bot içerisindeki 45 göçmeni kurtardı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.