Ayvalık'ta çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık'ta çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah, mühimmat ticareti ve kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Ayvalık ilçesinde silah, mühimmat ticareti ve kaçakçılık suçu işlediği tespit edilen 7 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde Balıkesir merkezli 2 ilde (Balıkesir-Adana) eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 9 adet tabanca şarjörü, 196 adet tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 86 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram kubar esrar ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.