Ayvalık'ta çöp döküm sahasında yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöl döküm sahasında yangın çıktı.

Ayvalık'ta çöp döküm sahasında yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çöl döküm sahasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; saat 22.00 sıralarında çıkan yangının henüz sebebi öğrenilemezken, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın Küçükköy Mahallesi’ne doğru ilerlemeye başladı.

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Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi’ne ait 2 su tankeri ile kalabalık ekiplerle müdahale edilen yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangının çıktığı çöplük alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.