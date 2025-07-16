Ayvalık'ta çöp döküm sahasında yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöl döküm sahasında yangın çıktı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çöl döküm sahasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; saat 22.00 sıralarında çıkan yangının henüz sebebi öğrenilemezken, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın Küçükköy Mahallesi’ne doğru ilerlemeye başladı.
Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi’ne ait 2 su tankeri ile kalabalık ekiplerle müdahale edilen yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
Yangının çıktığı çöplük alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.