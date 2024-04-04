Ayvalık'ta Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde seçilen Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.

Ayvalık'ta Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde seçilen Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.

Sabah saat 11.00’de YSK Ayvalık İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Yağmur Çaprak’ın elinden mazbatalarını alan; Mehmet Sıray, Hasan Güneş, Nazlı Akman, Ali Bacaksızoğlu, Bedriye Baysal, Betül Akın ve Alihan Tavşan, seçimlerin Ayvalık için hayırlara vesile olmasını diledi.

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