Ayvalık'ta Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde seçilen Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde seçilen Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı.
Sabah saat 11.00’de YSK Ayvalık İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Yağmur Çaprak’ın elinden mazbatalarını alan; Mehmet Sıray, Hasan Güneş, Nazlı Akman, Ali Bacaksızoğlu, Bedriye Baysal, Betül Akın ve Alihan Tavşan, seçimlerin Ayvalık için hayırlara vesile olmasını diledi.