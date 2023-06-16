Ayvalık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için mevlit ve pilav hayrı düzenlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seçimi bir kez daha kazanarak cumhurbaşkanlığı görevine yeniden gelen Recep Tayyip Erdoğan için mevlit okunarak, pilav ve ayran dağıtıldı.

Ayvalık’ın sevilen simalarından Akile Nurten Salan tarafından Merkez Saatli Camii’nde düzenlenen hayır etkinliğine AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Hamdi Gür, AK Partili kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Okunan mevlidin ardından cami avlusunda pilav ve ayran dağıtıldı. Akile Nurten Salan, “Bugün burada Cumhurbaşkanımızın seçimleri bir kez daha kazanarak görevine devam etmesinin sevinci nedeniyle hayır düzenledim. Onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin” dedi.

Hayır etkinliğine katılan AK Parti Ayvalık İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Neşe Albayrak, “Bugün burada bulunmaktan çok mutluyuz. Akile ablamızın heyecanına biz de ortak olduk. Vatandaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı gerçekten yürekten çok seviyorlar. Biz de Akile ablamızı bugün burada yalnız bırakmadık. Sağolsun varolsun” dedi.

Albayrak, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın gönderdiği içinde kahve fincanı ve Türk bayrağı bulunan hediyeyi Akile Nurten Salan’a takdim etti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür de, “Akile Nurten Salan ablamız sağolsun seçimlerde Cumhurbaşkanımızın seçimleri kazanması halinde böyle bir mevlit okutmayı dilemiş. Bugün de bunu gerçekleştiriyor. Allah kabul etsin. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hamdi Gür, “Tayyip Erdoğan bu güzel ülkemizin bir gerçeği. Aslında Tayyip Erdoğan’ın bu seçimi kazanmasıyla Tayyip Erdoğan kazanmadı, Türkiye kazandı. Türkiye’nin istiklali kazandı. Türkiye’de yaşayan vatandaşlar kazandı. Biz bunu gittiğimiz her yerde halka deklare ede ede anlatıyoruz. Bunun için il il, ilçe ilçe geziyoruz. Bugün ülkemizin istiklali için Tayyip Erdoğan vazgeçilmez bir gerçektir. Bu millet bunu da kendisine verdi. Bu yüzden de milletimize teşekkür ediyoruz. Oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.