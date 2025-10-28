Ayvalık'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıldönümü kutlamaları, ilçe protokolünün öncülüğünde çelenk sunumuyla başladı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen törene; daire amirleri, gaziler, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tuttuğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi’nin çelenklerinin sunumunun ardından tören sona erdi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ilanının 102. yıldönümünü Ayvalıklı hemşerileriyle birlikte coşkuyla kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayvalık çok özel bir şehir. Millî Mücadele’de aktif olarak yer almış bir Kuvva-i Milliyet şehri. Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünde burada ve bu şehirde olmaktan kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Bugün çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdik. Yarın da şehir stadyumumuzda Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacağız. Ben bu duygularla tüm Ayvalıklıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, tüm halkımızı yarınki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’na davet ediyorum" diye konuştu.