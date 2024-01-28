Ayvalık'ta denizcilik kursları başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 19 Şubat’tan itibaren profesyonel denizci olmak isteyen vatandaşlara yönelik denizcilik kursları açılacağı öğrenildi.

Okul Müdürü Vedat Mazgal konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Gemici Eğitimi, Yağcı Eğitimi ve STCW Denizde Güvenlik Eğitimi ve Yenileme Eğitimi olarak açılacak kurslara 16 yaşını bitirmiş, en az ilköğretim mezunu olan ve “Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu” sahibi herkesin başvurabileceğini müjdeledi.

Müdür Mazgal; 19 Şubat 2024 tarihinde başlatmayı planladıkları kurslara, belge almak ve denizciliği kendisine meslek edinmek isteyen vatandaşların Lale Adası’nda bulunan ve halk arasında Denizcilik Lisesi olarak bilinen okullarına başvuru yapabileceklerini söyledi.

Vedat Mazgal, Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin deneyimli öğretmen kadrosu, donanımlı atölye ve laboratuvarlarıyla Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu denizcilik ve gemi yapımı alanlarındaki sektöre öğrenci yetiştiren bir okul olarak, vatandaşlara yönelik açacağı kurslarla da bu ihtiyacın karşılanması için hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.