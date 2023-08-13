Ayvalık'ta duygu sömürüsüne zabıtadan geçit yok

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çöp konteynerlerinden topladıkları ekmekleri yiyor gibi görünüp, bu durumu gören vatandaşların dayanamayarak para verdiği dilencilere, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri “dur” dedi.

Zabıta ekipleri; Adana, Osmaniye, Hatay gibi kentlerden yazlık beldelere kendilerine ait minibüslerle gelerek, hep aynı taktiği kullanıp, vatandaşların duygularını sömüren dilencilere yönelik harekete geçti.

Ayvalık’ın Sefa-Çamlık, 150 Evler, Aliçetinkaya mahallelerinin yanı sıra Cunda Adası eski yol ve sahil bölgelerinde yapılan operasyonlarda, araç trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklarda çöp konteynerlerinden topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan dilenciler yakalandı. Şehir dışına gönderilen dilencilerle ilgili Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilerin minibüslerini de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek, ilçe sınırları içinde görülmeleri halinde yasal işlemler yapmaları yönünde bilgilendirdi.

Vatandaşlar ise bu tür insanların dilenciliği meslek haline getirdiğini, duygu sömürüsüyle mücadelede cezaların ağırlaştırılmasını istedi.