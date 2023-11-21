Ayvalık'ta Eğitim Fidanlarına TSM desteği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde kurulan ve bugüne kadar yüzlerce öğrenciye karşılıksız burs desteğinde bulunan Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne bir katkı da genç sanatçı Halil Ergül ile ekip arkadaşlarından geldi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde müzik direktörlüğünü Egemen Erin’in üstlendiği Türk Sanat Müziği konserinde sahne alan ilçenin sevilen sanatçılarından Halil Ergül, hem dernek bünyesindeki eğitim fidanlarına ekonomik katkı sağladı, hem de “Ustalara Saygı” ismini verdiği konserde TSM’nin dev sanatçılarının en güzel eserlerini büyük bir başarıyla seslendirdi.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Fırat Güren ile Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan, İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, Eğitime Destek Derneği yöneticilerinden Emel Uçar’ın yanı sıra kalabalık bir müzikseverin doldurduğu salonda genç sanatçı Halil Ergül ve konserde gönüllü olarak görev alan saz arkadaşları birbirinden güzel eserlerle adeta kulakların pasını sildi.

Derneğin kurucu üyelerinden Ayşe Sokol ile Nuray Özer’in de hazır bulunduğu gecede; Müzeyyen Senar, Avni Anıl, Alaaddin Yavaşça, Zekai Tunca, Zeki Müren gibi Türk Sanat Müziği’nin ustaları da saygıyla anıldı.

Kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halil Ergül, Ayvalık’ta Türk Sanat Müziği seyircisiyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TSM’nin ailesinden gelen bir gelenek olduğunu kaydeden Ergül, “Bu müzik beni hayatımda çok önemli bir yere sahip. Bir dönem konservatuar eğitimi de alarak, bu yöndeki sevgimi taçlandırdım. Bugün de TSM’yi gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Bu uğurda da çabalarımız sürecek” dedi.

“Ustalara Saygı” konserinde Türk Sanat Müziği’ne emek veren gelmiş geçmiş tüm ustaları yâd etmeyi amaçlarken, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde, eğitime destek verebilmeye çalışmanın da kendisini ve geceye destek veren sanatçı arkadaşlarını son derece mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkan Vekili Fırat Güren de düzenlenen konser organizasyonun son derece güzel olduğunu kaydederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan ise, konserin son derece güzel bir amaca hizmet ettiğini vurgulayarak, “Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne katkı sağlayabilmek için buradayız. Bu çok anlamlı bir konser, buraya gelen katkı veren, burada olamayıp da ekonomik destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin sürmesini temenni ediyoruz. Bu Ayvalık için son derece güzel bir olay. Büyüksün Ayvalık” diye konuştu.

Konser sonunda sanatçıların ayakta alkışlandığı gecede, dernek yöneticileri de katkılarından dolayı tüm sanatçılara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.