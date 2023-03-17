Ayvalık'ta Ergin çiftinden hem alışveriş hem sohbet

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, her hafta pazar günleri kurulan Armutçuk pazarını eşi Canan Ergin ile birlikte ziyaret ederek, pazar alışverişi yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaş ve pazarcı esnafıyla sohbet ederek fikir alışverişinde bulunuyor.

Her geçen gün artan hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü düşürürken, esnafın ve vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Ergin, “Pazar alışverişi bizim evimizde bir gelenek, eşim ile birlikte ihtiyaçları belirleriz, birlikte alışveriş yaparız, hem de vatandaşların sorunlarını, dertlerini ve sıkıntılarını ilk ağızdan dinleriz. Ancak enflasyon, artan fiyatlar, özellikle dar gelirli yurttaşları büyük bir sıkıntıya sokuyor” dedi.

Enflasyon nedeniyle, pazarcı esnafının da doğal olarak etiket değiştirmek zorunda kaldığının altını çizen Başkan Ergin, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın tarım politikasıyla ilgili sözlerini hatırlattı. Dışarıdan empoze edilen ithalata dayalı tarım politikası yerine, Türkiye’nin tarımsal potansiyelini değerlendirecek, üretim odaklı ulusal bir politikanın uygulanması gerektiğinin altını çizen Başkan Ergin, dünya’da Türkiye’nin sahip olduğu coğrafya itibarıyla kendi kendine yetebildiğini ve doğru politikalar uyguladığı takdirde dünyanın birçok bölgesine gıda ihracatı yapabileceğini vurguladı.