Ayvalık'ta göçmen kaçakçıları yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ve İzmir'in Dikili İlçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık'ta göçmen kaçakçıları yakalandı
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EditörEditör
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ve İzmir’in Dikili İlçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Balıkesir İli Ayvalık İlçesi ve İzmir İli Dikili İlçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan teknik takip ve alınan beyanlar doğrultusunda yakalandı.

Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri Ayvalık Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.