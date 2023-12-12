Ayvalık'ta iki bölgeye 14 bin metrekare kilit taşı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yol hamlelerini sürdüren Ayvalık Belediyesi, ilçenin en büyük mahallesi Altınova’da da iki ayrı bölgeye 14 bin metrekarelik kilit taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Kapalı Pazaryeri inşaatının temel kazıklarının çakıldığını ve çok yakında temel atma töreni gerçekleştireceklerini söyledi. Altınova’nın eksiklerini birer birer tespit ettiklerini ve aciliyet gösteren sorunların köklü bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Ergin, Altınova’da yol yapım çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Şehriyar Evleri ve Tariş arkası mevkiinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Mesut Ergin, iki bölgede toplam 14 bin metrekare kilit taş ve 2 bin metre bordür döşemesinin yapıldığını belirtti.

Başkan Ergin, ayrıca mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi, talep ve isteklerini not aldı, çözüme kavuşturulması konusunda tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Ergin, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Kentimizin her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.