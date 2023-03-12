Ayvalık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıldönümü kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı" ile kutlandı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen, Ayvalık Rahim Usta Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Rahim Usta Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Filiz Küsmen yaptı.

Küsmen; İstiklal Marşı’nı sevmenin ülkeyi sevmek, İstiklal Marşı’nı coşkuyla söylemenin vatana ve bağımsızlığa sahip çıkmak, bağımsızlığa sahip çıkmanın ise onurumuza sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin hazır bulunduğu törende; resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ayvalık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümüne ait tören, öğrencilerin sergilediği piyes ve oratoryo gösterimi ile sona erdi.