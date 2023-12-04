Ayvalık'ta jandarma 6 organizatör 21 düzensiz göçmen ele geçirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, göçmen kaçakçılığı ve mücadelesine yönelik gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların ardından Ayvalık’ta iki ayrı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 organizatör yakalandı.

Operasyonlarda; 3 adet binek otomobil, 1 adet tekne motoru, bir adet şişme bota da el konuldu.

21 göçmen hakkında yasal işlemler başlatılırken, adli makamlara çıkarılan 3 organizatör tutuklandı, 3 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.