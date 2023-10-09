Ayvalık'ta jandarma operasyonu: 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ayvalık'ta jandarma operasyonu: 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Ayvalık ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı ve 1 adet kamyonet ele geçirildi.

Olaya karışan 2 organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.