Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara darbe
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara bir darbe daha vurdu.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara bir darbe daha vurdu.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta bir süredir istihbari çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.
5 zanlının ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 75 gram metamfetamin, 13 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 27 adet fişek ve uyuşturucu satışından elde edilen 205 bin TL ele geçirdi.
5 zanlının soruşturması sürerken, jandarma tarafından açıklamada, “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.