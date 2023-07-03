Ayvalık'ta kamp alanların dışındaki çadır ve karavanlar zabıta tarafından kaldırıldı

Balıkesir’in turizm merkezlerinin başında yer alan Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi Zabıta ekipleri kamp alanları dışında sahil ve mesire alanlarında kurulan çadır ve karavanları kaldırdı.

Bölgenin önemli turizm cazibe merkezlerinden birisi olan Ayvalık ilçesinde 9 günlük bayram tatili boyunca kamp alanları dışında çadır ve karavanda çok sayıda konaklama olması üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma ile belirlenen alanlar dışında kurulan çadırlar ve karavanlar ekipler tarafından kaldırıldı. Belediye yetkilileri Ayvalık ilçesinde belirlenen kamp alanları dışında çadır ve karavan kampı yapılmamasını istediler.