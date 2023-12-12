Ayvalık'ta KOM ekiplerinden şok operasyon
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri suç unsurlarına geçit vermiyor.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri suç unsurlarına geçit vermiyor.
Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri aldıkları istihbari bilgilerle S.K. isimli şahsın adresinde gerçekleştirdikleri operasyonda, 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 27 adet 7.65 fişek, 43 adet 9 mm fişek, 18.90 gram esrar maddesi, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü, 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.