Ayvalık'ta kuvvetli fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına 5 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu.

Gün içinde etkili olan ve havanın kararmasıyla şiddetini arttıran fırtına nedeniyle saat 20.00 sıralarında Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde ana cadde üzerindeki 5 katlı Kamçılı Apartmanı’nın çatısı büyük bir gürültüyle park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. O sırada lokantada yemek yiyen Özay Şahinoğlu’nun İzmir’den kiraladığı öğrenilen araçta hasar oluştu. Herhangi bir can kaybı yâda yaralanmanın olmadığı olayın ardından harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleriyle olay yerinde çatı enkazını kaldırma çalışmaları başlattı.

Ayvalık’ta etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında kopukluklar ve trafolarda da yangınların çıkması nedeniyle bazı bölgelere bir süre elektrik enerjisi verilemediği öğrenildi.

Öte yandan Ayvalık Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.