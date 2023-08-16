Ayvalık'ta Mesut Ergin'den gece gündüz sokak buluşmaları

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde mesaisinin önemli bir bölümünü vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini dinleyerek geçiren ve birlikte çözüm önerileri üreten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçtiğimiz akşam Ayvalık Lisesi önünden başlayıp Sakarya Mahallesi’ne kadar uzanan tarihi kent sokaklarında vatandaşlarla buluştu. Gündüz ziyaretlerinde de mahalle mahalle sokak sokak dolaşıp, sorunları yerinde görme ve çözüm bulma konusunda hassas davranan Başkan Ergin, en iyi çözüm başlangıcının, sorunu yerinde anlamak olduğunu ifade etti.

Başkan Mesut Ergin, geç vakitlere kadar cadde ve ara sokaklarda birim amirleriyle birlikte yürüdü. Ergin, sokakta kapı önlerinde oturan vatandaşlarla sohbet etti, mahallenin isteklerini not aldı, acil çözümlenmesi gereken sorunlar için ise birim amirlerini görevlendirdi takip etmeleri konusunda talimatlar verdi. Gün içinde de Ayvalık sokakları ziyaretlerine devam etti.

Görevi teslim aldığı 2019 yılından beri, düzenli olarak haftanın belirli günlerinde köyler dahil, mahallelerde vatandaşlarla buluşan Başkan Ergin, bu geleneği 4.5 yıldır aksatmadan sürdürüyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz kış, yağmur ve sıcak dinlemeden, Ayvalık merkezde ve mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalıkımızıntarihi kent sokaklarında vatandaşları ziyaret ettik. Sokakları gece geç saatlerle kadar dolaştık. Gece görüşemediğimiz, buluşamadığımız vatandaşlarımızı ve esnafımızı dinlemek için de gün içinde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Mahalle ziyaretlerimizi gece gündüz arttırarak devam ediyoruz. En iyi çözüm başlangıcının, sorunu yerinde anlamak olduğu gerçeğinden yola çıkıyoruz. Talep ve önerileri dinledik, notlarımızı aldık. Mahalle buluşmalarımıza aksatmadan devam edeceğiz” diye konuştu.