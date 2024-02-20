Ayvalık'ta özel hastane için ihale yapılacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’ne hibe edilen arsa üzerine hastane yapılması amacıyla ihale süreci başladı.

Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmenliği’ne uygun “Özel Hastane” yaptırılması ve işletilmesi amacıyla 27 Şubat günü Ayvalık Belediye binasında ihale gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Keşkeler” arasında yer alan arsaya yapılacak olan hastane ile kentin en büyük ihtiyacının yaşama geçirileceğini söyledi.

Hayırsever iş insanı Cihan Şişman tarafından hastane yapılması şartıyla bağışlanan, 150 Evler Mahallesi’ndeki arsanın üzerine yapılacak olan özel hastane için ihalenin 27 Şubat günü gerçekleşeceğini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta Devlet Hastanesi’nin yetersizliği, bazı branşlarda doktor yokluğu ve özel hastanelerin bulunmayışı nedeniyle vatandaşların çaresizlik içinde kent dışında arayış içinde olduklarını hatırlattı.

Sağlık sektörünün gelişmesi konusuna büyük önem veren ve Ayvalık’ta nüfusun her geçen gün artış kaydettiğini dile getiren Başkan Ergin, önümüzdeki süreçte daha çok sıkıntı yaşanmaması için özel hastane kurulması amacıyla on dönümlük bir arsanın hazır olduğunu belirtti.

İmar planlarında sağlık alanı olarak belirlenen alanın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde gelişmekte olan bir bölgede bulunduğunu belirten Mesut Ergin, “Planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım seçeneklerinin sunulacağı on dönümlük arsada yapılacak olan özel hastane, sadece Ayvalıklılar için değil bize yakın olan ilçelerdeki vatandaşların da yararlanacağı bir kurum olacak” dedi.