Ayvalık'ta polisten rekor operasyon: 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ayvalık'ta polisten rekor operasyon: 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir süredir takip ettikleri 5 şüphelinin üzerinde ve kullandıkları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL ile 2 adet cep telefonuna da el konuldu.

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Operasyonda gözaltına alınan D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) isimli 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.