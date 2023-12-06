Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipler başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekipler başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerinin Ayvalık’taki bir araca yönelik yaptıkları operasyonda 101 gram metamfetamin, 9,3 gram kokain, 1,34 gram esrar, 3 adet sentetik hap ele geçirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ekipler konuyla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.