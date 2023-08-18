Ayvalık'ta seramik, resim ve heykel aynı sergide buluştu

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, üç sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. 26 Ağustos akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışını, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerçekleştirdi.

Sergide, heykel, seramik ve resimlerden oluşan eserler yer alıyor. Heykeltıraş Mehmet Sümbelli, seramik sanatçısı Bülent Şavkın ile ressam Hakan Urul’un çalışmaları büyük bir beğeni topladı. Sanatçılara emekleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergin, birbirinden değerli sanatçıları eserleriyle konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Açılışta konuşan ressam Hakan Urul, serginin ana teması için uzun bir araştırma ve eskiz dönemi geçirdiklerini söyledi.

Ayvalık’ta doğup büyüdüğünü ve yaşamının önemli bir bölümünü Ayvalık’ta geçirdiğini anlatan ressam Urul, “Hala burada yaşıyorum. Rum evlerinde doğdum büyüdüm çocukluğumu geçirdim. Bu evlerin kendine has bir mimarisi var. Bu mimari yapıların özelliklerini araştırarak bunlardan nasıl estetik bir görsellik üretebilirim diye düşündüm. Bu evlerin ikinci katları genelde ‘Bağdadi’ denilen özel bir yapı tekniğiyle ve özel malzemeler kullanılarak yapılıyordu. İşte bu Bağdadi tekniğini ele alıp buradan estetik soyut bir takım görseller oluşturmak istedim” dedi.

Çalışmalarda eskinin yıpranmışlığına yok olmaya yüz tutan mimarisine bu evlerdeki yaşanmışlıklara ve hayatlara bir gönderme bir nostalji duygusallığı katmak istediğini vurgulayan Hakan Urul, “Çünkü yaşadığımız bu yıllarda artık bu çeşit bir mimari ve yapı tekniği kullanılmıyor. Daha çok yeni sanayi ürünleri ile ve üst üste kibrit kutusunu andıran onlarca ailenin yaşadığı apartman, rezidans gibi insan ilişkilerinin neredeyse sıfıra yaklaştığı binalarda steril vaziyette insanlar yaşıyorlar. Çocuklar toprağa basmadan ağaçlara tırmanamadan doğadan uzak betonlar arasında yaşamaya ve büyümeye mecbur bırakılıyorlar. Genel olarak serginin ana temasını bu düşünce üzerine kurguladım” diye konuştu.

Seramik sanatçısı Bülent Şavkın da sergi düşüncesini arkadaşlarıyla paylaştığında çok memnun olduklarını belirterek; sergi, resim, heykel ve seramik sanat dallarında ki örneklerle seyircilere daha keyifli ve zengin bir sergi izleme ortamı oluşturduklarını söyledi.

Ayvalık’taki atölyelerinde birlikteliğin ilk sergisi olan bu düşüncenin, Hakan Urul tarafından ortaya atıldığını kaydeden Mehmet Sümbelli, “Benim heykel ile uğraşım soyut ağırlıklı olup değişik teknikleri içermektedir. Belli bir konuyu içermeyip serbest çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışmalarıma genellikle doğal malzemeler kullanıyorum” dedi.